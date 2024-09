Campagna solidale via alla "matita sospesa"

Scuola ormai partita, ma è ancora il momento della solidarietà. E prosegue "Una matita sospesa", campagna solidale per supportare le famiglie meno abbienti nell’acquisto di materiale scolastico. La formula, semplice. Un’offerta libera in una delle tre storiche cartolibrerie della città, da commutare poi in un buono acquisto da destinare alle famiglie in difficoltà. E da trasformare in pastelli, pennarelli, quaderni, evidenziatori, zaini e astucci. Tre i negozi in questi giorni, cuore pulsante dell’iniziativa: la cartoleria del Campanile di Milena Pisa, la cartoleria Rebecca, l’Edicola del Parco. "La povertà materiale - così l’Amministrazione - spesso è solo la manifestazione più evidente di un bisogno sociale più profondo, a cui la comunità può dare risposta. Il primo passo è rimettere al centro il mutuo sostegno". Alla "Matita sospesa" si affiancano altri progetti solidali. Fra questi quello della Caritas, che, al Centro di ascolto di via Santi Protaso e Gervaso, raccoglie cartelle e zaini usati in ottime o buone condizioni. M.A.