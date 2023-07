Cammino dei Monaci: Chiaravalle-Viboldone-San Giuliano, Lombardia

Inserire l’area tra le abbazie di Chiaravalle e Viboldone all’interno del Cammino dei Monaci? "Siano i Comuni a decidere, attraverso i Piani di governo del territorio". Rispondendo a un’interrogazione del consigliere dei Cinque Stelle Nicola Di Marco, Regione Lombardia rimanda agli enti locali l’eventuale scelta d’inserire il tratto compreso tra i due monasteri del Sud Milano nel Cammino dei Monaci, un itinerario turistico-religioso, da percorrere a piedi o in bicicletta, pensato per collegare tra loro siti d’interesse storico e culturale. L’immissione della tratta Chiaravalle-Viboldone all’interno di questo itinerario renderebbe più facile, secondo ambientalisti e Cinque Stelle, contrastare il progetto che prevede, in quella stessa zona, la costruzione di una strada. Il percorso carrabile - in parte in capo al Comune di San Giuliano in parte in capo a privati - è pensato per collegare le frazioni di Borgolombardo e Civesio, spezzando anche l’isolamento del comparto Sesto Gallo.

Secondo comitati e associazioni, però, il tracciato comprometterebbe delle aree oggi verdi, cancellando definitivamente la possibilità di realizzare, nell’area fra Chiaravalle e Viboldone appunto, una parte del Cammino dei Monaci. Contro il progetto sono perciò state organizzate raccolte di firme e manifestazioni per chiedere al Comune di valutare delle alternative. L’ente locale tuttavia è intenzionato a procedere con i lavori del primo lotto, ai quali potrebbe fare seguito la seconda tranche dell’intervento, ad opera dei privati. Il dibattito resta aperto.

Alessandra Zanardi