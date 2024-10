“Non chiudere gli occhi": nel Milanese la Camminata antiviolenza di Rete Viola Adda Martesana

Liscate (Milano) – Una camminata per quattro comuni e un "no" corale alla violenza sulle donne. Sono stati centinaia i partecipanti alla quinta marcia della Rete Antiviolenza Viola Adda Martesana, preziosissimo momento di sensibilizzazione ma anche, grazie alle offerte e alle iscrizioni, altrettanto prezioso momento di raccolta fondi a favore della corazzata che gestisce, sul bacino, cinque sportelli antiviolenza e numerose attività di prevenzione e informazione.

Quest'anno nuova formula, e quattro camminate in contemporanea e "in collegamento", con partenze a Liscate, Pozzo d'Adda, Segrate e Carugate. Altra novità i primi sponsor ufficiali, in testa Bcc e Carrefour. La "camminata Viola" una consuetudine avviata sin dal primo anno di attività della Rete. Lo slogan, quello di sempre, "Non chiudere gli occhi". In cammino tanti cittadini, associazioni, naturalmente le amministrazioni comunali e i referenti della Rete.

"Siamo tanti - così a Liscate il sindaco Lorenzo Fucci - nonostante il tempo non ottimo. Per noi oggi è una bellissima giornata". L'evento era stato annunciato nei giorni scorsi a Melzo, comune capofila, insieme ai primi dati dell'attività della Rete nel 2024. Sono già 210, ad oggi, gli accessi agli sportelli territoriali, "lo scorso anno, a dicembre, erano stati 212 - così la delegata alla Rete Viola di Melzo Valentina Francapi - , i numeri crescono. Per noi, paradossalmente, un dato positivo: significa che questa opportunità serve, e che sempre più donne la conoscono".