Milano, camion trancia le linee aeree Atm: strada chiusa e disagi al Corvetto

Milano – Camion con carico sporgente trancia le linee aree Atm: ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sul traffico al Corvetto, sotto il ponte che porta alla tangenziale.

Disagi questa mattina a Milano quando un camion con un carico sporgente ha tranciato le linee del filobus, con tutte le conseguenze del caso non solo per i mezzi Atm ma anche per il traffico automobilistico, dal momento che è stato necessario chiudere al traffico l’area per permettere le operazioni di ripristino dei cavi.

Sul posto sono intervenute le squadre di Atm e la polizia locale.