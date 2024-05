Cameriere di sala. Operaio metalmeccanico

Cameriere di sala, 1 posto

Sede di lavoro: Milano, centro commerciale Merlata Bloom. Codice offerta Afolmet: 77293. Contratto: determinato un mese, poi indeterminato. Full time 40 ore. Le risorse, all’interno del ristorante Bokok di Merlata Bloom, si occuperanno di preparare i tavoli prima del servizio, accogliere i clienti, prendere le prenotazioni e gli ordini, coordinarsi con la cucina.

Operaio/a officina metalmeccanica, 1 posto

Sede di lavoro: Pogliano Milanese. Codice offerta Afolmet: 77600. Contratto: tempo determinato 12 mesi orario full time 40 ore. La risorsa, che inizialmente verrà affiancata e formata ove vi siano lacune, dovrà utilizzare attrezzature da banco quali trapano, troncatrice, sega e saldatrice. Profilo ideale: buona manualità, precisione, disponibilità all’apprendimento; molto gradita esperienza pregressa in analoghe mansioni; sede di lavoro raggiungibile anche in pullman. Retribuzione: netto mensile tra i 1.200 ed i 1.350 euro da valutare in sede di colloquio.

