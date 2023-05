Camera ardente per il sindaco

Oggi dalle 15 alle 16 si potrà rivolgere un ultimo saluto alla salma del sindaco Augusto Moretti in via Rimembranze 27 a Linate. Dalle 17 di oggi fino alle 9 di domani mattina, sarà allestita la camera ardente nell’aula consiliare del municipio. Gli agenti della polizia locale presidieranno per tutto il tempo, notte compresa, e scorteranno il feretro fino alla parrocchia della Sacra Famiglia di Bettola in piazza Paolo VI, dove domani alle 10 verrà celebrato il funerale. Chi fosse impossibilitato a partecipare di persona potrà seguire le esequie sul canale Youtube del Comune: https:[email protected]