Cambio al vertice: Simona Zanotti è la nuova comandante

Nuovo comandante ‘in rosa’ per la polizia locale di Vanzago. Si tratta della vice commissaria Simona Zanotti, che è stata nominata responsabile del settore controllo e sicurezza del territorio del Comune. La nuova comandante ha iniziato a prestare servizio al comando vanzaghese quando aveva solo 19 anni, subito dopo aver conseguito il diploma. Negli anni successivi ha ottenuto tutti gli avanzamenti di carriera all’interno della polizia locale fino al passaggio sulla poltrona di comandante ottenuto nei giorni scorsi con un concorso interno. Con 27 anni di servizio alle spalle, Zanotti conosce molto bene il territorio e le sue problematiche. La nuova comandante prende il posto di Michele Signò che è andato in pensione a fine marzo. Ma non si tratta dell’unica novità: nelle scorse settimane, è stata assunta una nuova agente, Tiziana Pavese Rossi, attraverso un bando di mobilità. Dal 1° Maggio verrà assunto un nuovo agente. In questo modo il comando avrà sei agenti e potrà potenziare i servizi di controllo sul territorio. Sempre sul fronte della sicurezza, dopo l’incontro con il prefetto di Milano Renato Saccone lo scorso gennaio e la recente richiesta di poter aderire al protocollo d’intesa ‘Mille occhi sulla città’ – un progetto pilota che "garantirebbe una possibile maggior copertura e controllo del territorio tramite le Gpg (guardie particolari giurate) impegnate in servizi privati di pattuglia – l’amministrazione comunale nei prossimi mesi realizzerà il nuovo sistema integrato di videosorveglianza anche grazie ai fondi ottenuti partecipando a un bando regionale. Sono stati riconfermati la collaborazione con le polizie locali di Pregnana e Arluno e gli interventi di sicurezza sovracomunale connessi al patto locale di sicurezza integrata del Magentino, Abbiatense e dell’asse ex SS 11. Anche in questo caso sono stati chiesti fondi regionali per attivare pattuglie notturne.

Ro.Ramp.