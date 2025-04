Cambio al vertice dei vigili. Marco Baffa è il nuovo comandante

Cambio al vertice per la polizia locale: Marco Baffa è il nuovo comandante che prende il testimone da Lucio Dioguardi, ora alla guida della polizia locale di Lecco. "Dopo 14 anni è arrivato il momento di dire arrivederci a Paderno - ha commentato Dioguardi -. Non è facile, lo ammetto, lasciare questo incarico che per tanti anni mi ha visto alla guida di questo corpo, ma guardando indietro questo è anche il naturale corso di un percorso che segna un’altra fase della mia carriera". Baffa prenderà servizio non appena saranno concluse le procedure necessarie. Classe 1968, ha iniziato la carriera nel 1988 e dal 2018 al 2023 è stato comandante a Foligno, prima di assumere la guida dei ghisa di Brescia. Ha ricoperto ruoli chiave nei settori della sicurezza urbana anche a Lecco, Cantù e Limbiate. Laureato in Giurisprudenza, ha maturato una solida competenza nel settore della sicurezza urbana, con particolare attenzione a videosorveglianza e presidio del territorio. La.La.