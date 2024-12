Cambio ai vertici della polizia locale. A Rozzano arriva Alessandro Bottari

Cambio al vertice della polizia locale rozzanese, Alessandro Bottari alla guida della locale, subentra a Samanta Zacconi che ha assunto il comando della Locale di San Donato. Laureato in Giurisprudenza, Bottari ha già all’attivo cinque anni come responsabile della polizia giudiziaria e amministrativa dimostrando una grande professionalità e una spiccata sensibilità nei confronti delle esigenze dei cittadini, qualità che sono di grande valore per la comunità locale. "A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città rivolgo a Alessandro Bottari i migliori auguri di buon lavoro - dichiara il sindaco pro tempore Maria Laura Guido - siamo certi che riuscirà a svolgere il suo ruolo nel migliore dei modi, garantendo l’efficacia del servizio di polizia locale e arricchendolo di nuove idee e strategie che contribuiranno a migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità della vita nel nostro Comune. L’amministrazione sta investendo risorse, attenzione e tanto lavoro sul fronte della sicurezza - aggiunge Guido - Alessandro Bottari è risultato in possesso di qualità professionali e umane che, certamente, gli saranno d’aiuto nel delicato compito affidatogli". Prima di approdare a Rozzano, Bottari ha lavorato nella polizia giudiziaria della Procura nel dipartimento fasce deboli, insieme al procuratore aggiunto che si occupa di codici rossi. Un incarico che gli ha permesso di acquisire una significativa esperienza, in particolare, nelle indagini per il contrasto alla violenza di genere.

Massimiliano Saggese