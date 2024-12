Olimpiadi Milano-Cortina 2026: in rete il calendario. Quando inizierà la vendita dei biglietti

Milano, 9 dicembre 2024 – Volete assistere a qualche gara delle Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina? Iniziate a studiare il programma. È in rete, infatti, il calendario ufficiale dell’appuntamento a cinque cerchi.

Le medaglie in palio saranno 195, 25 i giorni di competizioni e oltre 3.500 atleti: l'Olimpiade italiana della neve e del ghiaccio si annuncia un'edizione indimenticabile.

Piazza Duomo con il logo olimpico in primo piano

La procedura

Per garantirsi l'accesso prioritario ai posti migliori e non perdere l'occasione di assistere dal vivo alle prove dei propri sport preferiti, gli organizzatori indicano che è necessario registrarsi alla piattaforma Ticketing ufficiale entro il 15 gennaio. Solo così si avrà accesso alla prima fase di vendita, il cui inizio è previsto per il 6 febbraio 2025, esattamente un anno prima della cerimonia d'apertura dei Giochi olimpici che si terrà allo stadio di San Siro.

La distribuzione delle gare

Questa la distribuzione delle gare, sul territorio coinvolto. Milano ospiterà il pattinaggio di figura, il pattinaggio di velocità, lo short track e l'hockey su ghiaccio, con il ritorno delle stelle NHL dopo 12 anni di assenza.

Cortina d'Ampezzo sarà il palcoscenico dello sci alpino femminile sulla Olympia delle Tofane, dei tornei di curling, del bob, dello skeleton e dello slittino. La Val di Fiemme con Predazzo e lago di Tesero, accoglierà sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica. Anterselva sarà il tempio del biathlon, disciplina che nella valle altoatesina vanta una tradizione ultra cinquantennale di manifestazioni internazionali.

Bormio ospiterà lo sci alpino maschile sulla pista Stelvio e festeggerà il debutto assoluto nel programma olimpico dello sci alpinismo. Livigno, con il freestyle e snowboard, promette una montagna di spettacolo e adrenalina.

I tratti distintivi

Milano Cortina 2026 si distinguerà per il miglior gender balance, ovvero la parità di genere, nella storia dei Giochi invernali (47% di partecipazione femminile) e una programmazione che valorizza lo sport e l'inclusione.

Per quanto concerne i Giochi Paralimpici saranno 9 i giorni di adrenalina, dal 6 al 15 marzo con in gara oltre 600 atleti per 79 titoli paralimpici.