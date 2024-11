Il percorso della fiaccola. Livigno, Bormio e Sondrio per inaugurare i Giochi

Sale la febbre da Olimpiadi: a Sondrio e a Livigno passerà scintillante più che mai la fiamma olimpica. A un anno esatto dall’accensione della Fiamma a Olimpia, il comitato organizzatore dei Giochi del 2026 ha svelato i percorsi di quella che a tutti gli effetti è il simbolo della kermesse a cinque cerchi. Il viaggio della Fiamma olimpica partirà da Roma il 6 dicembre 2025 e, per quel che riguarda la Valtellina, sarà a Livigno il 30 gennaio 2026 e, dopo aver strizzato l’occhio a Bormio, scenderà fino a Sondrio il 31 gennaio 2026, sei giorni prima di concludere la sua corsa a Milano il 6 febbraio 2026 con l’ingresso trionfale a S. Siro. Ad annunciarlo è stato il comitato organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In Lombardia la fiamma olimpica toccherà anche le città di Varese, Pavia, Brescia, Mantova, Lecco, Bergamo, Como e Monza. Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segna il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della Fiamma, Livigno e Sondrio ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali. "Il fatto che la fiaccola olimpica passi per Livigno è per noi un motivo di orgoglio – dice Remo Galli, il primo cittadino del Piccolo Tibet -. Vedere transitare la fiaccola da nord a sud, in tantissime località è forse la cosa più bella, un messaggio importante". E anche Michele Diasio, assessore allo sport del Comune di Sondrio è contento perché a Sondrio farà tappa la torcia olimpica. "È per noi motivo di orgoglio".

F.D’E.