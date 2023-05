Milano, caldo estivo sotto la Madonnina: eguagliato il record storico di 28 gradi

Milano – Il termometro, nella stazione di rilevamento di Linate, intorno alle 13 è arrivato a segnare 28 gradi. Una temperatura record, per il periodo, che pareggia il precedente primato segnato nel 2018 quando il 6 maggio, che era una domenica neanche troppo soleggiata, vennero raggiunti i 28°. Lo stesso caldo record del 2003: a Milano, il 6 maggio di quell’anno rimasto celebre per l’estate rovente in tutta Europa, la colonnina di mercurio sfondò quota 28°, avvicinandosi addirittura ai 29.

Il caldo quasi estivo ha radicalmente, in un solo giorno, cambiato la “fauna” cittadina. E nel giro di 24 ore Milano si è popolata di pantaloni corti, canottiere, sandali. Addirittura qualche ombrellino anti sole, caro ai turisti asiatici.

Il cento della città, piazza Duomo in particolare, si è così ritrovato invaso da migliaia di turisti in tenuta agostana che, tra un museo e un giro di shopping, sono andati a caccia di un po’ di ombra e refrigerio. Con le code davanti alle gelaterie a rendere evidente il tutto.

La parentesi estiva però durerà poco. Giù domani, domenica 7 maggio, le previsioni per la città parlano di temperature massime intorno ai 23 gradi con pioggia e temporali, soprattutto durante la mattinata.