Caldaia e rifiuti in strada, agenti e telecamere in azione: due multati

Giro di vite dalla polizia locale del comando unico Nerviano- Pogliano contro chi abbandona abusivamente i rifiuti in giro per il paese. Nelle scorse settimana gli agenti hanno intensificato i controlli anche attraverso l’utilizzo di telecamere investigative di ultima generazione. E sono arrivati subito i primi risultati Sulla Provinciale 109 è stato sorpreso il conducente di un veicolo gettare due sacchi di rifiuti urbani sulla banchina stradale.

A Pogliano gli agenti impegnati in altro servizio in abiti civili e auto-civetta, hanno sorpreso il conducente di un veicolo che viaggiava sulla Sp 229 direzione Arluno, abbandonare a bordo strada una copricaldaia e l’anta della caldaia entrambi in zinco. Entrambi gli automobilisti sono stati sanzionati con verbali amministrativi da 160 euro.

L’abbandono dei rifiuti lungo le strade periferiche, nelle aree verdi o boschive, anche sul territorio comunale poglianese è esponenzialmente aumentato. Per questi motivi i controlli continueranno nelle prossime settimane sul territorio anche con agenti in in abiti civili, auto-civetta e le telecamere investigative che sono in grado di riprendere visi e targhe anche ad oltre 30 metri di distanza.

Roberta Rampini