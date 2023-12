Calcio, nuoto e Formula Uno: campioni sul palco di Milano 3

Pubblico delle grandi occasioni al Christmas show, il gran galà di Natale dello Sporting Milano 3 giunto alla settima edizione. Consegnati i premi “Il Cuore nel cristallo“ a due grandi campioni del passato: Arturo Merzario, ex pilota di Formula 1 e Stefano Tacconi, ex portiere della Juve e della nazionale. Premiati anche il campione di nuoto Greg Paltrinieri e Riccardo Cocciante per il successo planetario di Notre Dame de Paris. Per l’occasione il palasport dello Sporting è stato trasformato in teatro con una elegante scenografia e con un grande palcoscenico sul quale si sono alternati artisti del calibro di Riccardo Fogli, Marco Vito, Jermain Jakman, Amedeo Minghi e Gemelli Diversi. Il sorriso ha poi contagiato la platea quando sono saliti sul palco l’esilarante Germano Lanzoni, il milanese imbruttito e il mitico Nino Frassica. Durante la serata è stato ricordato Silvio Berlusconi che di Milano 3 è stato l’ideatore. A ricordarlo il fratello Paolo, l’ex calciatore Eranio e l’attore Gianfranco Jannuzzo. A fare gli onori di casa, oltre alla famiglia Stilo che ha rilanciato lo Sporting, il direttore Daniel degli Esposti. Il Christmas show andrà in onda sabato 30 dicembre in prima serata, ore 21 su Canale Italia. Mas.Sag.