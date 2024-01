Prendono a calci e sassate 15 auto e 3 scooter parcheggiati in strada a Milano: arrestati due ventenni

Milano, 24 gennaio 2024 – Per noia, per una bravata o magari per una folle sfida a chi fa più danni. Due giovani, di 22 e 20 anni, hanno preso a calci e colpi di pietra 18 mezzi parcheggiati per strada in via MacMahon, nella zona Nord di Milano.

Il rumore però ha messo in allarme i residenti della zona che si sono resi conto di quanto stava accadendo in strada e hanno chiamato la polizia. Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato e arrestato per danneggiamento aggravato i due responsabili, entrambi con precedenti.

Alla richiesta di spiegazioni, i due non hanno saputo fornire una ragione per il gesto vandalico che ha provocato danni a 15 autovetture e tre scooter parcheggiati in strada: specchietti retrovisori in frantumi, finestrini rotti e la conta dei danni è lunga. I due si sarebbero sbizzarriti prendendo a calci o a sassate le carrozzerie dei veicoli. Adesso sono in attesa del giudizio per direttissima.