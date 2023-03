Calci e pugni a bimba di nove mesi: il 28enne a giudizio immediato

È stato disposto il giudizio immediato per Mario Franchino, muratore 28enne in carcere a Pavia da oltre cinque mesi per aver preso a calci, pugni e schiaffi la figlia della compagna, una bambina di 9 mesi, con la quale viveva in un appartamento di via Colombo a Casarile. A deciderlo, su richiesta del pm, è stato il gip pavese Fabio Lambertucci, che ha fissato il processo davanti al tribunale per il prossimo 10 maggio. La violenza si è consumata nel pomeriggio del 1° ottobre. L’uomo in quel momento si trovava in casa da solo con la piccola, che piangeva. Secondo la ricostruzione della Procura, l’imputato, difeso dagli avvocati Solange Marchignoli e Luca D’Auria, dopo aver posato la bambina sul fasciatoio per cambiarla, ha cominciato a picchiarla con violenza, senza riuscire nel suo intento omicida - si evince dal capo di imputazione - per l’arrivo della nonna della piccola, che ha dato l’allarme. La mamma della bambina infatti, preoccupata perché non riusciva a contattare il compagno al telefono, ha chiesto a sua madre di andare a controllare. Una volta in casa, la nonna si è recata nella cameretta, dove ha trovato la nipotina con ecchimosi sul volto e sul torace.

La donna ha capito subito la gravità della situazione e ha chiamato i soccorsi. La piccola è stata trasportata all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni; il giorno successivo è stata dichiarata fuori pericolo. L’episodio aveva scosso l’opinione pubblica, dentro e fuori il territorio. Sotto choc l’intera comunità di Casarile, a partire dai vicini di casa della coppia, che avevano accolto la notizia con un misto di rabbia e incredulità. Nessuno si aspettava una simile esplosione di violenza. Neppure un mese prima dell’aggressione la piccina aveva ricevuto il battesimo, nella chiesa del paese, e la festa aveva chiamato a raccolta l’intera famiglia, compreso il patrigno che si è poi trasformato in orco.

Alessandra Zanardi