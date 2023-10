Caduta nel dirupo fatale a un fungiatt milanese

È finita in tragedia la ricerca di un uomo di 63 anni andato per funghi che dalle 13 di ieri era cercato dal Soccorso Alpino e da squadre di volontari dopo l’allarme lanciato dai familiari.

Finché il corpo di Angelo Ferri, residente a Milano, è stato avvistato e poi recuperato in fondo a un canalone a Rezzoaglio, borgo di quasi mille anime a 700 metri di altitudine sull’Appennino, all’interno del territorio metropolitano di Genova, dove probabilmente era scivolato. All’arrivo dei soccorsi, ormai, non c’era più nulla da fare.

Per ore la moglie del pensionato milanese ha tentato disperatamente di chiamarlo al cellulare dopo non averlo visto rincasare per pranzo, ma la zona di Cadorso, dove è avvenuto l’incidente costato la vita al fungiatt, è particolarmente impervia e le ricerche difficoltose.

Sul posto i carabinieri della compagnia di Sestri Levante per la ricostruzione dell’incidente.