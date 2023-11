Tribunale di Milano, piovono mattonelle nel bagno: ferita un’addetta alle pulizie

Milano, 13 novembre 2023 - Un’addetta alle pulizie è finita in ospedale oggi pomeriggio per le ferite riportate causate da alcune piastrelle che si sono distaccate in uno dei bagni destinati al pubblico dell'ufficio gip del Tribunale di Milano una addetta alle pulizie è finita in ospedale per le ferite riportate.

La dinamica

La donna, mentre stava pulendo i bagni del settimo piano del Palazzo di Giustizia, improvvisamente si è vista cadere addosso una decina di mattonelle che rivestono le pareti dei servizi. Mattonelle che l'hanno colpita in testa causando, oltre che ferite ed escoriazioni, pare anche un trauma cranico dato che ha lamentato giramenti di testa e nausea. Per questo è stato chiamato il 118 e in ambulanza è stata portata, comunque non in gravi condizioni, al Policlinico

Informata l’Anm

Dell’incidente è stata informata anche l’Associazione nazionale magistrati (Anm) che da anni sta raccogliendo in un dossier i report provenienti da tutta Italia sullo stato dell'edilizia giudiziaria,