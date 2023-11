Cade un operaio: emorragia cranica. Grave in ospedale

Ancora un incidente sul lavoro al centro commerciale Merlata Bloom il nuovo mall che ha da pochi giorni aperto le porte in zona Cascina Merlata. Ieri, prima domenica di apertura, un operaio di 59 anni è caduto verso le 9.30 mentre stava cambiando una lampadina in uno degli esercizi commerciali della struttura. In via Daimler sono arrivati i sanitari di Areu con un’automedica e un’ambulanza: il cinquantanovenne è stato trasportato inizialmente in codice giallo al Policlinico. In ospedale, le sue condizioni si sono aggravate, a causa di un’emorragia cranica, anche per fortuna i bollettini medici del pomeriggio hanno escluso il pericolo di vita. Sul luogo dell’infortunio sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti e i tecnici di Ats per accertare la dinamica e valutare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

"L’incidente – hanno spiegato in una nota da Merlata Bloom – è avvenuto all’interno di un punto vendita del Lifestyle Center e ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e fornitori". E ancora: "La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Merlata Bloom Milano è intervenuta a supporto e ha contribuito al tempestivo soccorso del lavoratore. Siamo in contatto diretto con l’insegna in cui è avvenuto l’incidente alla quale abbiamo chiesto di ricevere aggiornamenti sullo stato di salute del lavoratore".