Cade sulle scale e batte la testa: grave bambina

Un sabato pomeriggio da trascorrere serenamente in famiglia si è trasformato in pochi secondi in un vero e proprio incubo per una bambina di quattro anni e per i suoi genitori di origini egiziane. Stando a una primissima ricostruzione ancora da confermare, la piccola è caduta accidentalmente mentre stava scendendo le scale insieme a mamma e papà, in un condominio di via Ucelli di Nemi nel quartiere Ponte Lambro, nell’estrema periferia sud-est della metropoli: ha battuto violentemente la testa e ha perso conoscenza dopo l’impatto.

La concitata chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 16 di ieri e ha generato l’immediato intervento dei sanitari di Areu, che hanno prestato le prime cure mediche alla ferita, per poi trasportarla in codice rosso inizialmente al pronto soccorso del San Raffaele. Dal centro clinico di via Olgettina, la bimba è stata successivamente trasferita in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stata affidata all’esperienza dei medici in servizio in un centro specializzato in traumi pediatrici. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per chiarire l’accaduto e soprattutto per escludere che ci fossero possibili cause alternative a quella della prima ora, accidentale: gli accertamenti investigativi preliminari, stando a quanto risultava fino a ieri sera, avrebbero confermato la versione emersa all’inizio, escludendo allo stesso tempo qualsiasi tipo di responsabilità da parte dei genitori della bambina o eventuali profili di omesso controllo.