Cade su una palazzina: storico albero abbattuto

Forte pioggia e temporali ieri hanno abbattuto uno storico alberto al quartiere Incis. Vigili del fuoco e protezione civile hanno dovuto lavorare tutta notte. Tanta paura ma nessun ferito tra i residenti della palazzina su cui si è adagiata parte dell’albero, alto fino al quarto piano di un palazzo di cinque con circa 35 anni di età: è venuto giù come un fuscello. Probabilmente era già malato ma sicuramente le forti piogge di questi giorni hanno contribuito ad indebolirlo e in serata è crollato al suolo. Il lungo albero è caduto finendo sui balconi del primo e del secondo piano. Al secondo piano ha rotto alcune vetrate di un terrazzino. Per fortuna quando l’albero è crollato erano da poco passate le nove di sera, non c’erano passanti o ragazzini che giocavano nel giardino. Sul posto vigili del fuoco e protezione civile che hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza la zona e tagliare l’albero che sarà rimosso nei prossimi giorni. Quello caduto in via Strauss è solo l’ultimo albero caduto in questi giorni nel sud Milano. Lungo le strade che costeggiano i parchi verso Basiglio e l’Humanitas di Rozzano ci sono diversi i tronchi a terra che attendono di essere rimossi. M.S.