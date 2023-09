Cade pannello di Chanel: ferita donna di 75 anni a passeggio col marito

Il pannello si è staccato all’improvviso, ribaltandosi sul marciapiedi e travolgendo una donna di 75 anni che stava passeggiando col marito. Paura ieri pomeriggio in via Monte Napoleone: l’anziana, che per fortuna non ha riportato gravi ferite, è stata accompagnata in ospedale per essere medicata. A colpirla è stato uno dei cartelli pubblicitari posizionati al posto delle vetrine della boutique di Chanel, in ristrutturazione: probabilmente è stato il peso del materiale edile accatastato a farlo venir giù. Sul posto la polizia.