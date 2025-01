Cade dalla moto dopo un malore. Grave 67enne

Un sessantasettenne è rimasto gravemente ferito alle 18.30 di ieri dopo essere caduto dalla moto. L’uomo, che stava percorrendo via Ripamonti in direzione periferia, è stato trasportato in codice rosso all’Humanitas: stando alle prime informazioni, il centauro avrebbe accusato un malore, perdendo di conseguenza il controllo del veicolo; i primi a prestargli soccorso sono stati due agenti di polizia di passaggio.

Sono invece in miglioramento le condizioni del trentanovenne caduto nella notte tra sabato e domenica ai Bastioni di Porta Nuova, dopo aver perso il controllo della sua moto. Inizialmente ricoverato in Neurorianimazione al Niguarda per il trauma cranico riportato nell’impatto successivo alla scivolata, ora il paziente si trova nel reparto di Terapia subintensiva: è ancora sedato, ma è stabile.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2.30 a due passi da piazza XXV Aprile: il centauro avrebbe fatto tutto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli. È stato un passante a dare l’allarme, generando l’intervento dei sanitari di Areu con ambulanza e auto medica. Agli specialisti del Radiomobile della polizia locale sono stati affidati i rilievi per ricostruire traiettorie e dinamica, anche con l’ausilio delle testimonianze e delle immagini registrate dagli occhi elettronici installati nella zona.

Gi.Bo.N.P.