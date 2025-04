Cade dal muretto e batte la testa. È gravissimo

Una testimone ha raccontato alla polizia che quell’uomo si stava pericolosamente dondolando sul muretto che corre lungo viale Gorizia, accanto al percorso ciclopedonale che corre lungo il marciapiedi, dal lato opposto rispetto ai Navigli e a via Vigevano; la donna ha aggiunto che aveva un bicchiere di birra in mano. All’improvviso, qualche minuto dopo le 19 di ieri, il cinquantacinquenne ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’indietro, atterrando malamente in un’aiuola a due passi dalla sponda della Darsena: soccorso dai sanitari di Areu e portato in codice rosso in ospedale, le sue condizioni sono parse immediatamente gravissime; i traumi alla testa e al torace ne mettono a rischio la vita. Al momento, non ci sono dubbi sulla ricostruzione, anche perché c’è una persona che ha assistito in diretta alla scena e che ha spiegato che si è trattato di una caduta accidentale; bisogna capire se l’uomo avesse già assunto alcol durante il pomeriggio e se ciò possa aver influito sulla perdita di equilibrio che ha generato il drammatico capitombolo.

In viale Gorizia sono intervenuti anche gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno effettuato i primi accertamenti investigativi per capire cosa sia successo. Tutto lascia pensare che non ci siano lati oscuri da scandagliare, anche se una conferma definitiva alla tesi della prima ora, suffragata dalla testimonianza diretta, potrebbe arrivare anche dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

N.P.