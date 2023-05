Cadavere non identificato nei boschi di Cesate, indagano i carabinieri di Rho

Cesate (Milano) – Un uomo è stato trovato morto nei boschi di Cesate. L’allarme è arrivato alla centrale operativa del 112 intorno alle sei e trenta, probabilmente da un passante che indicava la presenza di una persona a terra incosciente in via XVI strada, una traversa della provinciale che collega Solaro a Garbagnate Milanese e attraversa i boschi.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Viola di Cesate con il supporto dell’auto medica di Garbagnate. Ma l’equipe dei soccorritori non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Rho che stanno indagando sull'accaduto.

Al momento non è ancora stato identificato, da chiarire anche le cause della morte. Pare che sul corpo non ci siano segni di violenza o colluttazione da far pensare ad un evento violento. Ma al momento gli inquirenti stanno indagando nel massimo riserbo.