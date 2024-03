Caccia alle uova nella scuola Curiel

Una grande festa di Pasqua con una vera e propria caccia alle uova nel giardino della scuola Curiel. Ha coinvolto bambini, famiglie e docenti ed è stata organizzata dall’associazione genitori dell’istituto comprensivo De Marchi. Nelle aree verdi sono stati nascosti gli ovetti decorati che i piccoli allievi hanno dovuto collezionare cercando in ogni angolo. Tra merende e truccabimbi, è andata in scena anche un’estrazione di 12 premi che ha visto partecipare gli alunni dei cinque plessi del comprensivo De Marchi: i vincitori potranno ritirare il premio alla cartoleria Da Cri al Villaggio Ambrosiano esibendo il biglietto vincente. I primi tre si sono aggiudicati un iPhone 14, un iPad 10 generazione e una friggitrice ad aria. "Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare tutti coloro che con piacere hanno acquistato i biglietti aiutando così a finanziare i progetti e le iniziative promosse dalla nostra associazione - hanno commentato i genitori del comitato dell’istituto comprensivo -. Un sentito ringraziamento anche a tutti coloro che hanno partecipato alla caccia alle uova alla scuola Curiel".

L’associazione è ora impegnata per l’annuario scolastico, in perfetto american style, così come il ballo di fine anno che sarà organizzato nei prossimi mesi. La.La.