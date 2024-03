Caccia alle uova in mezzo all’arte

È una tradizione anglosassone la Easter Egg Hunt, ma per la tredicesima volta l’abbazia di Chiaravalle la declina in una caccia alle uova delle galline dei monaci cistercensi nel prato del Mulino, con laboratorio per decorarle. Anche oggi e domani si può inoltre visitare il complesso monastico, con la chiesa, il chiostro, il mulino e la cappella di San Bernardo, gli affreschi del Luini, il ciclo giottesco del transito della Vergine, i graffiti di scuola bramantesca. Sono previste varie formule, di durata dai 45 minuti a 2 ore e 15; i prezzi vanno da 8 a 18 euro, si paga dai sei anni in su. È possibile anche prenotare (abbaziadichiaravalle.it, alla sezione "Eventi", selezionare la data del 31 marzo o del 1° aprile). Attenzione: domani la bottega sarà chiusa, il ristoro aperto dalle 9 alle 18.