Caccia al tesoro e focus sul clima: "Sensibilizziamo gli studenti"

Divertimento e sensibilizzazione. È questo il programma di domani al parco Rosa camuna di Lainate. Koinè cooperativa sociale ha organizzato con Ambiente Acqua una caccia al tesoro per famiglie e un incontro sui cambiamenti climatici. La partecipazione è gratuita grazie al progetto "Cronache dall’acqua: scuole in azione per un futuro sostenibile, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo con il bando MyFuture. "Le azioni del progetto si propongono sia di sensibilizzare le classi coinvolte sulle differenti problematiche ambientali legate alle acque del bacino del Lura, sia di attivare gli studenti in azioni concrete per stimolare comportamenti individuali e collettivi maggiormente sostenibili", spiegano gli organizzatori. In particolare il progetto si pone gli obiettivi di favorire la consapevolezza sul ciclo dell’acqua sotterraneo e superficiale, fornire maggiori conoscenze sullo stato di inquinamento delle acque a livello locale, favorire azioni di impegno concreto tra gli studenti a scuola e in famiglia.

A questi si aggiungono quelli di attivare campagne di comunicazione rivolte ai cittadini e alle istituzioni, partecipare attivamente a campagne di pulizia del torrente e dei parchi. Nel progetto destinato alle scuole secondarie di primo grado, oltre a Lainate sono coinvolti anche i Comuni di Uggiate con Ronago, Saronno, Caronno Pertusella e Cadorago con momenti di formazione del personale docente, percorsi di educazione ambientale con le classi, strutturati in incontri e uscite nel territorio e la realizzazione di un prodotto di comunicazione multimediale. Il programma di domenica inizia alle 14.45 con la caccia alla natura e prosegue alle 16.30 con tavola rotonda "Esplorando i cambiamenti climatici al parco Lura". Davide Falco