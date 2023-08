Cabine telefoniche a Cassano d'Adda: via allo smantellamento

Addio alle vecchie cabine telefoniche, la Tim procederà a smantellare anche le ultime rimaste sul territorio cittadino in via Milano, corso Europa e piazza Garibaldi. La Tim rivede gli annunci che prevedevano lo smaltimento delle circa 15mila cabine, su tutto il territorio nazionale, entro la fine del 2026 anticipando l’operazione per la fine del 2023. La città saluta dunque le ultime cabine del telefono pubblico, tre quelle rimaste sul territorio comunale, simbolo di un’era del passato in alcuni casi trasformate oggi in postazione per accogliere nidi di uccelli e api ma anche luoghi per abbandono dei rifiuti, orinatoi pubblici abusivi ed in balia di vandalismi. Per i nostalgici è di certo un colpo al cuore, rappresentavano un metodo di comunicazione che soddisfava quella voglia di parlare a distanza sopperendo alla possibilità di potersi incontrare con chi era dall’altra parte del filo. "Per quelli della mia generazione le cabine telefoniche sono state qualcosa di importante - racconta Eugenio 81enne cassanese di nascita -. Non era raro fare la fila prima di poter accedere all’apparecchio telefonico. A volte non c’erano altri modi per sentire gli amici o la fidanzata. La tecnologia avanza inesorabile, indietro non si torna e penso non siano in molti a desiderarlo. Tuttavia, credo che il cercare una cabina telefonica all’epoca aveva un fascino tutto suo, oso dire anche qualcosa di romantico".

S.D.