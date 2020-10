Strada Mainaga ancora sotto i riflettori. La via che collega l’Obi alla cascina Mainaga nella frazione di Pontevecchio versa, nel tratto centrale, in condizioni pietose. Con una enorme voragine. Se a questo si aggiunge il consueto allagamento in caso di pioggia, gioco è fatto. E allora ci si chiede: di chi è la colpa? Polizia locale o ufficio Tecnico? Proprio giovedì sera in Consiglio comunale un’interrogazione presentata dal Pd verteva proprio su strada Mainaga. "La situazione si è aggravata negli ultimi anni per via del traffico – ha spiegato Enzo Salvaggio, capogruppo del Pd –. Oggi ci passano tanti veicoli, compresi mezzi pesanti che, a volte, ostruiscono il passaggio. Chiediamo se vengono svolti i dovuti controlli, se si sta lavorando per l’illuminazione carente".

L’assessore ai Lavori pubblici Laura Cattaneo ha assicurato che strada Mainaga è inserita nel piano per le asfaltature per la prossima primavera. E il vicesindaco Simone Gelli ha aggiunto che la polizia locale i controlli li svolge a dovere e che, di recente, alcuni autotrasportatori sono stati sanzionati per comportamenti contrari al codice della strada. Gli agenti sono intervenuti, ma non avendo competenza tecnica in materia non possono sostituirsi all’ufficio Tecnico. A Magenta occorre segnalare l’assenza del “capo cantoniere” che, con i relativi operai, può intervenire per situazioni simili. G. M.