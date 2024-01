Busto Arsizio si fa male. Derby del Ticino alla Igor

Derby del Ticino amaro per l’UYBA Volley Busto, che non è riuscita a conquistare punti importanti per la corsa ai playoff in serie A1 femminile. L’Igor Gorgonzola Novara, trascinata dalla solita Vita Akimova (top scorer con 21 punti) ha dominato tre parziali su quattro, perdendo solamente il terzo ai vantaggi. Le farfalle, a cui non sono bastate i 12 palloni messi a terra dall’ultima arrivata Skylar Fields, hanno perso ulteriore terreno dall’ottavo posto, rappresentato sempre dal Bisonte Firenze. Domenica contro la Wash4green Pinerolo, sesta e distante ormai sette lunghezze, servirà una vittoria.

IGOR GORGONZOLA NOVARA-UYBA BUSTO ARSIZIO 3-1 (25-12, 25-15, 24-26, 25-10).

A.G.