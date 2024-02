Bulgarella e Siam in campo per realizzare un hotel vista Piazza Duomo

Bulgarella Holding e Siam srl sono i due gruppi alberghieri che sono scesi in campo per realizzare un hotel nel palazzo comunale dei Portici Meridionali di Piazza Duomo. Il bando lanciato lo scorso 16 gennaio si è chiuso martedì e ieri, negli uffici del Demanio di via Larga, sono state aperte le due offerte arrivate.

La commissione di gara valuterà le proposte tecniche assegnando un punteggio in base alla qualità del progetto (valore estetico, servizi offerti, iniziative ed eventi che favoriscano l’attrattività e l’apertura al pubblico degli spazi, sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, esperienze analoghe realizzate negli ultimi 10 anni). Solo le offerte tecniche con un punteggio non inferiore a 80/100 potranno partecipare alla seconda fase della gara, cioè all’apertura delle offerte economiche e l’asta all’incanto. In presenza di due offerte economiche valide, l’incanto prevede una gara con rilanci non inferiori a 50 mila euro partendo dall’offerta economica più alta presentata in busta chiusa. La base d’asta per il canone annuo è stata fissata in 4 milioni di euro, pari a 500 euro al metro quadrato per poco più di 8 mila mq di superficie. L’obiettivo del Comune è cedere per 36 anni lo storico immobile – realizzato nel 1875 come parte del progetto firmato da Giuseppe Mengoni per l’area del Duomo – per farlo diventare un hotel. Le due manifestazioni d’interesse arrivate nei mesi scorsi proponevano una struttura ricettiva di lusso.

Gli spazi a bando sono distribuiti su cinque piani, oltre che al piano terra, ammezzato, soppalco, due piani interrati e sottotetto. Essendo vincolato, qualsiasi intervento sull’immobile dovrà essere sottoposto al preliminare parere della Sovrintendenza.

Tra i due gruppi alberghieri che si sono fatti avanti, il più noto è Bulgarella Holding, presieduto da Andrea Bulgarella, che ha un portfolio di 30 alberghi di categoria 4 e 5 stelle distribuiti in cinque regioni italiane (Sicilia, Toscana, Veneto, Emilia Romagna e Liguria), per un totale di 2.450 camere, con un valore totale di circa 350 milioni di euro. Nel 2013 Bulgarella ha acquistato la Lucchese, ma non è stato il suo esordio nel mondo del calcio: negli anni Novanta ha rilevato il Trapani, sfiorando persino la Serie B.