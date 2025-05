Buco nella strada. Caos in Fulvio Testi

Un’ora e 40 per arrivare a Sesto dal Bassini. In scooter un’ora e 10 per la stessa tratta. Giornata di inferno quella di ieri per il traffico, andato totalmente in tilt nel Nord Milano. Il cedimento del manto stradale su un tratto del viale Fulvio Testi ha messo a dure prova la circolazione, complice anche alcuni lavori stradali a Cinisello e un furgone rimasto due ore sui binari della metrotranvia 31. Già martedì verso le 20,30 le forti piogge avevano causato la chiusura dello snodo viale Fulvio Testi/via Carducci/via Clerici. Tuttavia, da parte dei Comuni, non era arrivata nessuna comunicazione ufficiale: l’unico a dar notizia è stato ieri mattina il portale di Cinisello. "La competenza della gestione era fino a poco tempo fa totalmente in capo a Città Metropolitana. Oggi è mista tra Città Metropolitana e Anas con l’aggravio che l’impianto di smaltimento delle acque di superficie è o sarebbe, perché anche questo è in contestazione, di competenza di Cap - replica l’assessore alla Mobilità Antonio Lamiranda -. Il problema del cedimento è l’affioramento in superficie delle acque tombinate, un fatto non nuovo visto che l’ultimo episodio è di settembre". Ieri sono state riaperte solo due delle tre corsie verso Milano. La.La.