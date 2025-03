Buccinasco, un topo a scuola. I genitori lanciano l’allarme. Il Comune: "Problema risolto"

Un topo segnalato all’interno della scuola dell’infanzia Robbiolo ha fatto attivare "immediatamente gli interventi necessari e, con i tecnici incaricati, il Comune sta monitorando la situazione con le procedure e i tempi dovuti", spiegano dall’Amministrazione. Il primo intervento è stato effettuato il 27 febbraio, "quando la scuola ha segnalato al Comune la presenza di un topo - ancora dall’Amministrazione -. Lo stesso giorno il disinfestatore si è recato a scuola, ha controllato le esche già presenti in corrispondenza degli ingressi della struttura, che non risultavano mangiate dai topi, mentre lo erano quelle nei pressi della roggia. Il tecnico ha aggiunto esche interne, senza veleno e compatibili con la presenza di persone, anche bambini, programmando il monitoraggio della situazione per lunedì 10 marzo".

Era necessario "attendere il tempo adeguato per verificare l’esito degli interventi effettuati e individuare i punti di accesso del roditore – comunicano dall’Amministrazione di Buccinasco –. Tra il 27 febbraio e il 10 marzo non sono pervenute al Comune ulteriori segnalazioni. Nel frattempo alla scuola sono state inviate alcune disposizioni da seguire, come prestare attenzione al conferimento dei rifiuti". Nell’intervento di lunedì scorso, il disinfestatore ha trovato tracce del topo all’interno di un armadietto di un’aula: "Il Comune ha disposto subito la chiusura dell’aula e il topo è stato catturato – proseguono –. L’aula è stata sanificata martedì prima dell’apertura e mercoledì sono state posate esche a cattura e con veleno, vietando l’ingresso nella classe fino al termine del monitoraggio. Secondo il parere del tecnico, il topo sarebbe entrato attirato da cibo e calore da una porta aperta sul giardino e si esclude un’eventuale infestazione della struttura. Per precauzione – concludono dal Comune –, per le prossime settimane continueranno i monitoraggi delle esche, con i bambini in sicurezza. Inoltre, a supporto del personale scolastico, l’Amministrazione comunale ha già programmato una pulizia straordinaria dell’intera scuola".