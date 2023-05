Bruzzano, incidente sul lavoro in via Oroboni: operaio 19enne travolto dal braccio di una gru

Milano, 4 maggio 2023 – Incidente sul lavoro stamattina alle 11.10 in via Oroboni, in un cantiere di fianco ai binari della stazione di Bruzzano Parco Nord.

Stando alle prime informazioni, il braccio di un sollevatore telescopico ha ceduto all'improvviso, provocando il semiribaltamento del mezzo meccanico: un operaio di 19 anni è stato travolto dal cedimento.

Soccorso dai sanitari di Areu, il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Raffaele; al momento, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

In via Oroboni sono stati inviati quattro mezzi dei vigili del fuoco, gli agenti delle Volanti e i tecnici di Ats specializzati in normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che ora dovranno accertare le cause dell'incidente.