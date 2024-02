Bruciati i libri del bookcrossing a Buccinasco, presi i responsabili: sono due 12enni

Buccinasco (Milano), 24 febbraio 2024 – Dopo i vandalismi dei giorni scorsi, con le postazioni dei velox divelte e abbattute, un altro atto di inciviltà a Buccinasco. Questa volta i responsabili sono già stati individuati: si tratta di due ragazzini di dodici anni, un maschio e una femmina, che ieri hanno dato fuoco a dei libri del “bookcrossing”, un’iniziativa che mette a disposizione libri gratuitamente per la libera circolazione dei volumi. Intorno alle 12, sono stati visti dai passanti mentre prendevano dei libri dallo scaffale collocato nell’isola digitale del parco Spina Azzurra e li incendiavano.

Poi, hanno cercato di far perdere le proprie tracce ma la fuga è durata poco: gli agenti della polizia locale intervenuti li hanno beccati e riportati alle famiglie, segnalando l’accaduto alla Procura dei minori, anche se i giovanissimi, sotto i 14 anni, non sono imputabili per legge. Decine i commenti sui gruppi social territoriali, con severe condanne ai dodicenni, ma anche ai genitori. “Sono loro i responsabili dell’educazione che impartiscono ai figli”, si legge nei commenti.

“Un gesto che avrebbe potuto provocare seri danni – ha commentato il sindaco Rino Pruiti –. Il mio invito per questi ragazzi, che forse non hanno capito l’importanza di rispettare il bene comune, è di fare un po’ di volontariato, mettersi a disposizione del prossimo, e magari partecipare alle iniziative di promozione alla lettura, per comprendere quanto sia fondamentale la cultura”.