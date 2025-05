Bruciati i giochi dei bimbi: "Ora l’analisi dei filmati"

I giochi dei bambini dati alle fiamme. Carbonizzato ieri notte il “castello“ a tre torri con scivoli e ponte tibetano nel parco Baden Powell, a lato del Naviglio Grande, dedicato al fondatore dello scoutismo. Il presidente del Municipio 6 Santo Minniti denuncia in un video su Instagram che "è successo un fatto particolarmente grave. L’area giochi al parco Baden Powell è stata data alle fiamme, un atto di natura sicuramente dolosa. È particolarmente grave perché, se è sbagliato danneggiare il bene pubblico, diventa crudele quando questo riguarda giochi destinati alle bambine e ai bambini del territorio. Il Municipio aveva fortemente voluto e realizzato quest’area giochi (inaugurata lo scorso autunno, ndr) su spinta delle famiglie e oggi ci attiveremo subito innanzitutto con la polizia locale per individuare e sanzionare, come meritano, i responsabili, e poi con il settore Verde del Comune di Milano per ottenere il prima possibile la sostituzione del gioco".

Stando a quanto emerso al momento, il rogo risale alle 4 di lunedì. Le fiamme hanno completamente distrutto il gioco più imponente, amato dai piccoli, e danneggiato pure la pavimentazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza il punto.

"L’intervento ha un costo significativo – dice Minniti al Giorno –, bisognerà stimare i danni ma sicuramente ammontano a qualche decina di migliaia di euro". Ci vorrà tempo per riavere il gioco "ma faremo veramente tutto quello che è in nostro potere per restituire quest’area il prima possibile alle famiglie e soprattutto alle bambine e ai bambini del territorio". Intanto, i piccoli non si sono scoraggiati e continuano a giocare nella parte non danneggiata, fuori dal recinto di nastri di plastica lasciati dai pompieri per invitare a stare alla larga dalla porzione andata a fuoco.

Adesso la polizia locale sta indagando per individuare l’autore, o il gruppo in azione, partendo dall’acquisizione delle telecamere della zona. E non è la prima volta che l’area giochi viene presa di mira dai vandali: nei mesi scorsi era stato rovinato il tavolo da ping pong, ritrovato rotto in alcune parti. Presto sarà rimpiazzato.