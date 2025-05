Città del BenEssere, avanti tutta nel segno di Marzorati

"Dalla città della salute alla città del benessere". Con percorsi ciclopedonali, costeggiati da alberi e siepi che si diramano in tutta la città. E poi un grande impianto termale, come cuore pulsante della nuova Sesto. "Uno specchio d’acqua dove ci si può immergere e dove si riflette il colore del cielo, stabilendo un contatto verticale che nella città contemporanea è perlopiù dimenticato". Sotto le volte, rette da strutture lignee, si susseguono i diversi ambienti: aule per le ricerche scientifiche, biblioteche, spazi per praticare la musica e altre arti. "Nello spiazzo centrale si apre la piscina, che nei mesi estivi diviene un piccolo lido urbano. Non un hotel, non un ristorante. Semplicemente un luogo dove si sta bene".

L’eredità lasciata dall’architetto Giancarlo Marzorati, scomparso a dicembre, rivive nella nuova associazione "Sesto Capitale-Città del BenEssere", iniziativa lanciata da un gruppo di studiosi, accademici, professionisti e imprenditori che punta a promuovere un globale ripensamento della città, a partire dalla riconversione delle aree Falck. "L’associazione nasce da un percorso avviato a partire dalle proposte urbanistiche formulate dall’architetto Marzorati con l’obiettivo di fare di Sesto un modello urbano all’avanguardia, sostenibile, incentrato sulla salute e la qualità della vita dei suoi abitanti". Il neo sodalizio vede come presidente Jessica Astolfi, professoressa Polimi, come vice il medico Giovanni Campagnano, come segretario il giornalista Leonardo Servadio e come tesoriere l’imprenditore e politico locale Paolo Vino. "Con la costituzione dell’associazione prende il via un percorso ambizioso ma concreto, fondato sulla collaborazione tra competenze scientifiche, imprenditoriali, urbanistiche e culturali, per accompagnare Sesto verso una nuova identità: quella di una città modello per il benessere delle persone e la qualità dell’abitare". La.La.