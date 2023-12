Brucia il tetto. Paura e danni ma nessun ferito

Fiamme da una canna fumaria, sottotetto distrutto da un incendio. Momenti di paura ieri all’ora di pranzo a Triginto di Mediglia per un rogo divampato nel sottotetto di una villetta di via Garibaldi. Fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati ma solo danni alla copertura della casetta. Il violento incendio è divampato attorno a mezzogiorno in una villetta dove sono in corso lavori di ristrutturazione, per cause ancora in fase di accertamento. Secondo quanto emerso le fiamme sarebbero partite dalla canna fumaria dell’abitazione. Al momento dell’incidente in casa non c’erano i proprietari ma solo gli operai che stavano eseguendo i lavori. Non è escluso che il rogo sia divampato per un incidente o un problema tecnico durante le lavorazioni Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro mezzi. Mas.Sag.