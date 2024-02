Brucia il tetto della chiesa: tanta paura e danni ingenti

Momenti di paura ieri mattina poco dopo le 10 a Valleambrosia, frazione di Rozzano dove è divampato un incendio sul tetto della chiesa della Parrocchia dei Santi Monica e Agostino di via Monte Grappa 1. Diverse squadre di vigili del fuoco dalle caserme di via Sardegna e via Messina hanno dovuto lavorare per circa un’ora per domare le fiamme che fortunatamente hanno interessato solo parte del tetto della parrocchia. Nell’edificio erano in corso lavori di ristrutturazione in particolare della parte superiore della chiesa da dove sarebbero partite le fiamme. Al momento dell’incendio non si trovavano persone nella chiesa e nessuno degli operai è rimasto ferito o intossicato. Mas.Sag.