Brucia ditta di prodotti antincendio

Fumo nero che esce dal magazzino. È scattato l’allarme per i vigili del fuoco, ieri mattina, per un incendio a Pogliano Milanese. Per ironia della sorte, era interessata la MaPi ditta di via Berlinguer specializzata in prodotti e servizi proprio contro gli incendi. La custode ha sentito delle esplosioni e ha allertato il numero unico per le emergenze che ha girato subito la chiamata ai pompiere. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco di Rho con l’autoscala e quelli di Legnano. Il tempestivo intervento dei pompieri ha scongiurato problemi ulteriori e ha limitato notevolmente i danni. Le squadre di intervento hanno appurato che non c’erano persone che necessitavano di assistenza e si sono occupati di spegnere le fiamme. Operazione riuscita nel giro di poco tempo. Il magazzino è stato messo in sicurezza per poter tornare operativo. Giunte a Pogliano Milanese anche due pattuglie di carabinieri, dalla compagnia di Legnano e da Nerviano. Ora dovranno essere ultimati gli accertamenti per capire cosa sia accaduto. Se si è trattato di un corto circuito e da dove è scaturito. Tutte analisi che verranno ultimate nei prossimi giorni con l’ausilio di tecnici specializzati. La certezza è che si è trattato di un rogo di natura accidentale, si esclude l’origine dolosa. I danni sono limitati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco. G.M.