Bruce Springsteen a Ferrara, Manuel Agnelli contro il Boss: “Doveva donare l’incasso agli alluvionati”

Milano – “Sul fatto che non abbia detto una parola io no ho grossi problemi, perché tutto quello che si dice viene strumentalizzato e ci viene rivoltato contro. Cosa poteva dire il Boss? Sarebbe comunque stato usato per critiche. Sul fatto che non abbia donato l'incasso, ecco, questo non mi è piaciuto per niente e mi ha un po’ sorpreso, questa era l’unica cosa che mi aspettavo”. Così Manuel Agnelli, intervenuto durante la presentazione del musical “Lazarus” a Milano, sul contestato concerto di Bruce Springsteen a Ferrara.

Agnelli è poi tornato sull’opportunità di organizzare il mega evento di Ferrara mentre a pochi chilometri le persone stanno lottando contro l’acqua e il fango. “Al di là di quello che si può pensare del comportamento di Springsteen, prima di tutto ci dimentichiamo sempre troppo spesso che organizzare un concerto del genere è lavoro e sono coinvolte centinaia di persone a livello professionale. Ci sono degli investimenti economici – ha aggiunto – persone che guadagneranno o perderanno un sacco di soldi che hanno investito, c’è l’occasione di portare dell’economia sul territorio dove si organizzano queste cose, autostrade, bar, alberghi, campeggi, benzinai”.

Per Agnelli “è un’occasione di arricchimento economico e perché no, di distrazione e lo dico con tutta la leggerezza che ci vuole, quindi, anche in una cosa tragica come questa può aiutare”..