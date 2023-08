Bresso: Zambrotta gestirà piscina e centro sportivo

Si tornerà in vasca, la piscina comunale Paolo Foglia di via Luigi Strada ha un nuovo gestore: la Eracle Sports Ssd di Gianluca Zambrotta, il campione del mondo di calcio nel 2006 a Berlino, che si aggiudica anche il servizio di gestione del centro sportivo municipale di via Deledda. La piscina cittadina, chiusa dal gennaio 2022 per il fallimento della società Gestisport, tornerà punto di riferimento per i tanti frequentatori, oltre 2mila tra atleti, bambini, famiglie, disabili e sub. All’ultimo bando, dopo che quelli precedenti erano andati deserti, è stata presentata un’unica domanda: dopo le verifiche del caso, c’è stata l’aggiudicazione del servizio di gestione per 15 anni, a partire dal 1° settembre 2023 fino al 31 agosto 2038. Ora, i bressesi guardano con curiosità alla riapertura dei cancelli della Paolo Foglia, che potrebbe avvenire tra poche settimane, alla fine dell’estate, proprio a settembre. "Nei prossimi giorni convocheremo l’operatore, definendo un primo calendario di aperture - spiega la vicesindaco bressese Cristina Dimasi - Il nostro auspicio, e anche il nostro obiettivo, è che si possa attivare almeno una parte dell’impianto. Aggiorneremo i cittadini sui prossimi passaggi". Dal punto di vista tecnico ci sono le premesse visto che la centrale tecnica della piscina è stata riattivata nei giorni scorsi. Nei fatti, per l’ultimo bando di gara, rispetto a quelli precedenti, l’impianto ha un solo proprietario, vale a dire il Comune di Bresso, che ha acquistato sia la centrale termica per poco più di 200mila euro, a fine marzo, sia all’asta per poco più di 40mila euro le attrezzature e gli arredi, lo scorso dicembre. Anche il centro sportivo di via Deledda è stato assegnato; sempre la società Eracle si è aggiudicata il servizio di gestione per 2 anni, dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2025: "Sono state aggiudicate due gare di concessione a cui l’Amministrazione e gli uffici hanno lavorato per mesi. Abbiamo affrontato momenti di difficoltà, ma siamo pronti a due nuovi inizi", conclude il sindaco bressese Simone Cairo.Giuseppe Nava