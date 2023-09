Bresso, la “Scuola Satellite” si presenta: open day sabato 9 settembre. Ospiterà 270 alunni

Bresso (Milano) – A Bresso nasce la “Scuola Satellite” di via Lurani in grado di ospitare le tredici classi della elementare “Papa Giovanni XXIII” per l’intero anno scolastico che sta per iniziare. Data l’importante e lunga ristrutturazione dello storico edificio di via Bologna, lungo il fiume Seveso, i 270 alunni avranno dal 12 settembre una nuova e accogliente sede nella zona centrale della città, appunto una scuola provvisoria o “Satellite”, dove iniziare e continuare il loro percorso formativo.

Anzi, già sabato 9 settembre, grazie a un open day i piccoli e i loro genitori potranno entrare e visitare le aule al secondo e terzo, vale a dire l’ultimo, piano dell’ala est del caratteristico edificio comunale a L tra le vie Lurani e Marconi, costruito oltre 50 anni fa, quando Bresso viveva il suo boom demografico. Per la nuova giunta del sindaco bressese Simone Cairo, rieletto a maggio, è stata una corsa contro il tempo, per adattare i locali a spazi didattici nel corso dell’estate, raggiungendo l’obiettivo prefissato: i banchi, le cattedre e le sedie sono stati posati nelle aule da una settimana, una nuova scala esterna di ingresso con i tre pennoni per le bandiere è stata collocata pochi giorni fa, mentre i volontari della Protezione civile sono in azione per terminare la sistemazione dei tavoli e delle panche nel refettorio, che sarà nel piano interrato.

Gli scolari potranno facilmente raggiungere le rispettive classi grazie a percorsi indicativi e grafici nelle scale, nei pianerottoli e nei corridoi; invece, una parte del parcheggio interno dell’edificio comunale sarà destinata a essere il cortile della “Scuola Satellite”. La prossima settimana saranno collocate sia le bandiere sui tre pennoni sia la targa Scuola primaria “Papa Giovanni XXIII”. Tutto questo perché la “Scuola Satellite” è una vera e propria scuola istitutiva statale.

Intanto, sul territorio bressese è partito il nuovo anno scolastico: mercoledì scorso i due asili nidi comunali, “Il Girotondo” di via Lillo del Duca, e “L’Aquilone” di via Dante, hanno iniziato le loro attività “senza alcun posto libero – dice la vicesindaco bressese Cristina Dimasi, con delega all’Istruzione –. In tutto, sono 144 piccoli presenti nei nidi, 72 per ciascuna struttura. In lista d’attesa ci sono 7 bambini, sperando di poterli inserire nel corso dell’anno”.

Infine, per una “Scuola Satellite” tutta nuova, nel corso dell’estate ci sono stati e sono in corso interventi, per esempio, in due plessi scolastici: alla media “Benzi-Manzoni” di via Patellani, per rimettere in sicurezza l’atrio d’ingresso, e alla elementare “Alessandro Manzoni” di via Marconi per riparare i tetti del blocco delle aule e della palestra scolastica per eliminare le infiltrazioni d’acqua.