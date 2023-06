Bresso: Piscina comunale verso la riapertura, il Comune si prepara al bando per la gestione

Piscina comunale verso la ripartenza tra i primi collaudi degli impianti e il nuovo bando per la futura gestione. Per la "Paolo Foglia" di via Luigi Strada, le prossime settimane estive saranno decisive e fondamentali per la riapertura; sono passati, infatti, quasi 18 mesi dalla sua chiusura per il fallimento della "Gestisport". Da allora tutti i bandi di gara aperti sono andati deserti, mentre il Comune di Bresso non solo si è fatto carico dell’intero mutuo di circa 1 milione e 800mila euro, all’inizio del 2022, ma anche ha acquistato all’asta per poco più di 40mila euro le attrezzature e gli arredi lo scorso dicembre; infine, a fine marzo 2023, ha comperato per poco più di 200mila euro la centrale termica rendendo, a tutti gli effetti, l’intero impianto natatorio cittadino di proprietà municipale.

Proprio la centrale termica "sarà riattivata nelle prossime ore - spiega il sindaco bressese Simone Cairo -. Così come saranno riaccesi gli impianti elettrici, dei condizionatori e dell’acqua. Voglio precisare che l’impianto, le vasche, le strutture e i vari settori della piscina sono in ottimo stato. Il nostro obiettivo è quello di poter riaprire la Paolo Foglia nel mese di settembre". Queste tempistiche si concretizzeranno se entro il prossimo 26 giugno saranno presentate le domande al nuovo bando di affidamento della gestione proprio della "Paolo Foglia" da parte delle società per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2038, vale a dire per ben 15 anni. Viste le numerose richieste di sopraluogo nell’impianto giunte da parte delle società al municipio di via Roma negli ultimi giorni, il Comune di Bresso ha organizzato un calendario di richieste, sopraluoghi e scadenze di presentazione dei quesiti, scaricabile dal sito istituzionale www.bresso.net.

