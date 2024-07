Bresso "città spugna" con due nuovi parcheggi

Bresso diventa Città spugna grazie a due parcheggi pubblici che raccoglieranno le acque piovane senza più versarle nelle condotte fognarie. Il grande piano Città Metropolitana Spugna, finanziato dal Pnrr europeo per un totale di 90 interventi, è ufficialmente sbarcato in città con l’apertura del primo cantiere nell’area di sosta libera di via Archimede, tra via Turati e via Santa Chiara, al Quartiere Villoresi: a breve, scatteranno anche i lavori nel posteggio pubblico di via del Molino, a pochi passi dall’aeroporto. I due parcheggi saranno riqualificati, rigenerati e riprogettati in base al principio della spugna, vale a dire drenare la pioggia dalla superficie dell’area di sosta e convogliarla verso il terreno sottostante dove si disperderà naturalmente. Il sistema fognario di queste due zone di Bresso sarà alleggerito da tutto quel flusso d’acqua derivante dalle precipitazioni atmosferiche.

Giuseppe Nava