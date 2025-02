Bresso, cantieri della metrotranvia. Scattano i divieti di sosta per le auto

Avanzano i cantieri della nuova tranvia "Milano-Seregno" e diminuiscono i parcheggi pubblici lungo via Vittorio Veneto. Tra via Confalonieri e via don Minzoni, sul lato est del centrale vialone cittadino, da poche ore è stato, infatti, istituito il divieto di sosta per gli autoveicoli; ordinanza questa, della polizia locale di Bresso, che precede la prossima collocazione dei new jersey e delle reti metalliche anche in questo settore della lunghezza di poco meno di 250 metri.

In poche parole, si allungherà ancora in direzione nord la striscia già esistente delle aree delle cantierizzazioni per la prima fase dei lavori della futura metrotranvia. Nello specifico, i nuovi cantieri prenderanno soprattutto lo spazio stradale dei posteggi pubblici da tempo presenti nel tratto tra via Gobetti e via don Minzoni, dove si affaccia la galleria dei negozi di vicinato.

Il Comune di Bresso, per garantire la sosta alle auto delle persone con disabilità e per recuperare gli stalli a linee gialle occupati dall’area di cantiere, realizzerà due nuove piazzole a loro riservate: la prima sarà collocata sempre in via Vittorio Veneto all’altezza del civico 1, mentre la seconda sarà posta nella limitrofa via Simone de Gatti.

Infine, il cronoprogramma per la prima fase di questo nuovo cantiere prevede una tempistica di 115 giorni.

Giuseppe Nava