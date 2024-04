Milano, in via San Marco un’auto prende fuoco: bruciate altre due auto

Milano, 5 aprile 2024 – Le fiamme hanno preso fuoco da un’utilitaria ma in poco tempo hanno coinvolto le altre vetture che erano nei paraggi: nel corso della mattinata nel cuore di Brera il fumo ha avvolto le vie del quartiere e i passanti e i residenti hanno vissuto momenti di paura.

In via San Marco, quasi all’angolo con via della Moscova, una utilitaria Volkswagen Up ha cominciato a prendere fuoco e le fiamme hanno in poco tempo coinvolto due vetture parcheggiate vicino all’auto, una Renault Clio e una piccola Citroen Ami elettrica.

Via San Marco incendiati tre veicoli, nessun ferito Milano, 5 aprile 2024, ANSA/DAVIDE CANELLA

Alla guida della Volskwagen una donna che ha raccontato di aver accostato l’auto nel momento in cui ha visto del fumo uscire dal cofano della macchina. Giusto in tempo, perché nel giro di pochi minuti le fiamme sono cominciate a divampare e il fumo ha avvolto la Volkswagen e buona parte della via.

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco sono accorsi sul posto con due mezzi e hanno spento le fiamme, mettendo in sicurezza ciò che è rimasto delle vetture: nessuno sembra essere rimasto ferito.