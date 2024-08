"Brava, Laura: Rho è fiera di te". Congratulazioni alla “Farfalla“

"Congratulazioni a Laura Paris per la medaglia di bronzo olimpica". Laura ha gareggiato nella squadra delle Farfalle allenate da Emanuela Maccarani, anche lei di Rho. Il sindaco Andrea Orlandi, l’assessore allo sport Alessandra Borghetti e l’intera amministrazione comunale si congratulano con la rhodense Laura Paris, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel team coordinato dall’allenatrice Emanuela Maccarani, che da anni porta il nome di Rho nel mondo e ha ricevuto l’onorificenza civica nel 2012.

"Laura è un’atleta che sa affrontare mille sacrifici ed è molto determinata. Siamo orgogliosi dei risultati che ha raggiunto. La consideriamo la portabandiera di uno mondo sportivo rhodense ricco di campioni e di atleti in grado di brillare in diverse discipline. A Laura e a tutte le Farfalle azzurre, coordinate da Emanuela Maccarani, i nostri complimenti e l’augurio di ottenere nuovi importanti successi", commentano il sindaco e l’assessore.

Figlia del campione del mondo di ciclismo su pista Federico, Laura Paris è nata a Rho nel 2002 ed è cresciuta nel mondo della ritmica nelle file della Ginnastica Rho Cornaredo 1979. In Nazionale dal 2016, ha affrontato come riserva l’esperienza olimpica di Tokyo 2020, in cui le Farfalle conquistarono la medaglia di bronzo. Titolare dal 2022, nella sua prima stagione è salita due volte sul podio mondiale e tre su quello europeo. Nel 2023 ha conquistato una medaglia iridata e una continentale. Poi l’anno olimpico, inaugurato con due medaglie agli Europei di Budapest.

La giovane atleta ha partecipato ai campionati mondiali conquistando nel 2022 a Sofia un quarto posto nel concorso generale, un primo posto ai 5 cerchi e un primo posto ai 3 nastri e 2 palle. Nel 2023 a Valencia il quarto posto nel concorso generale e il terzo posto nei 5 cerchi. Nei campionati europei del 2022 a Tel Aviv un secondo posto nel concorso generale, e due primi posti nei 5 cerchi e nei tre nastri e due palle. Nel 2023 a Baku il quinto posto nel concorso generale, il terzo posto nei 5 cerchi, il sesto posto nelle 2 palle e 3 nastri. Nel 2024 a Budapest il secondo posto nel concorso generale, il primo posto nei 5 cerchi e il settimo nei 3 nastri e 2 palle. Ora nelle recenti Olimpiadi di Parigi, ha conquistato la medaglia di bronzo con le Farfalle della ginnastica ritmica.