Bottigliate alla testa alla fermata del tram

L’aggressione improvvisa, e senza un perché, alla fermata del tram. Il raid di uno sconosciuto e le bottigliate alla testa. L’intervento della polizia e la denuncia per lesioni aggravate. È la sequenza andata in scena qualche minuto prima delle 17.30 di venerdì in corso di Porta Vittoria, nel tratto vicino a via Sforza. Stando a quanto ricostruito, una diciassettenne e un diciottenne, entrambi italiani, stavano aspettando il mezzo pubblico quando si sono imbattuti in un uomo, che si è avvicinato e li ha colpiti alla testa con una bottiglia di vetro. L’aggressore si è poi allontanato a piedi, ma è stato bloccato a poche decine di metri di distanza dagli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura.

Il quarantasettenne italiano, già noto per alcuni precedenti, è stato indagato a piede libero: non ha cercato di rubare nulla alle vittime né ha proferito parola prima di avventarsi contro di loro. I due ragazzi sono stati medicati al pronto soccorso del Fatebenefratelli.